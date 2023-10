Jonas Vingegaard analiza el Tour de Francia 2024

El danés Jonas Vingegaard, ganador de las dos últimas ediciones del Tour de Francia, asistió como gran estrella a la presentación del recorrido de 2024, que consideró “muy duro” y por tanto “bueno” para sus aspiraciones de sumar una tercera corona.

"Creo que es un buen recorrido, parece muy difícil y me va muy bien, así que estoy ansioso por vivirlo", aseguró el ciclista de Jumbo.

Vingegaard, protagonista de una gran rivalidad con el esloveno Tadej Pogacar, no quiso destacar ninguna etapa en concreto. “No creo que vaya a haber una etapa decisiva, están las etapas de caminos sin asfaltar, dos contrarreloj y algunas jornadas de montaña muy difíciles”, analizó.

El danés dijo no estar preocupado por las jornadas de alta montaña, con varios pasos por encima de los 2.000 metros y uno, el paso por el col de la Bonette en la antepenúltima etapa, más allá de los 2.800 metros.

“Normalmente mi cuerpo se comporta bien en altura, no es algo que me preocupe. No he estado nunca más arriba de los 2.800 metros, será una nueva experiencia para mi”, señaló.