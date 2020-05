Jhon Vásquez: “Salí de un barrio caliente, pero el fútbol me ayudó mucho”

Sus inicios fueron en la Escuela Vencedores Fútbol Club, del Sachi Rodríguez, quien un día lo vio jugar en una polvorienta cancha del barrio El Líbano y lo invitó a su proyecto. “Ahí llegué a los 10 años, aprendí mucho, estuve seis años y en el 2011 se me dio la posibilidad de ir a las divisiones menores de Junior”, asegura Vásquez, quien reconoce que su papá, Cenón Vásquez, desde niño, le inculcó su amor por el fútbol y que desde entonces este deporte es el gran amor de su vida.

Y Jhon Vásquez, cartagenero que hoy hace parte del encopetado Deportivo Cali, es la muestra fiel que no importa la circunstancia sino la pasión y la disciplina que se le ponga a cada trabajo para lograr sus sueños.

Su vida no ha sido fácil, pues nació y se crió en El Líbano, un barrio en el que aflora la violencia, el alcohol y las drogas, pero en el que no es imposible salir adelante mientras se esté enfocado en cosas buenas.

El debut

¿Con qué sueña en estos momentos ?

- Con quedar campeón con el Cali, esa es mi gran ilusión, hay un buen equipo, esperemos que pase la pandemia pronto para regresar con todo y por el buen camino.

¿A qué otra cosa le apunta a mediano plazo?

- A jugar en el exterior, me gustaría estar en la Liga de Francia, me vendría muy bien por mis características y obviamente mi gran deseo es integrar una selección Colombia y porque no participar con la Tricolor en el Mundial de Qatar 2022.

¿Y qué características tiene como jugador Jhon Vásquez?

- Soy un jugador fuerte y rápido que siempre busca el arco rival con buenas diagonales y un buen uno contra uno.

¿Qué significa para usted haber llegado a una institución tan grande como el Deportivo Cali?

- Una gran satisfacción, una alegría inmensa, un logro más en mi vida, significa que estoy haciendo las cosas bien y debo seguir así. Esta es una de las mejores instituciones de Colombia.

Antes de la pandemia fue expulsado en un par de ocasiones... ¿el temperamento es una de las cosas por mejorar?

- Estamos trabajando para mejorar, he abierto los ojos, estoy haciendo un gran esfuerzo y he recibido el respaldo de la hinchada, cuerpo técnico y compañeros y eso es muy importante. Estoy muy feliz y ansioso por regresar a las canchas.