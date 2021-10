datos

Además de su padre y su familia, Jhon Romero agradece a dos personas que tuvieron que ver mucho para que llegara a las Grandes Ligas. Se trata de Cristian ‘Mono’ Mendoza, su entrenador de pitcheo y su suegra María Helena Mosquera (q.e.p.d). “Cristian Mendoza me quiere como un hijo. Para mí es el mejor instructor de pitcheo de Colombia”, dijo Romero. Sobre su suegra indicó que “cuando yo empecé el spring trainning con Nacionales ella me dijo este año te veré en Grandes Ligas. Ella falleció días después. Desde el cielo me está ayudando”.