Javier Hernández Bonnet ya solucionó su problema de visa

“Que sea esta la oportunidad para agradecer a la oficina del comisionado de Paz. El mismo martes me respondió, me dio un código de seguimiento. No esperaba una respuesta con tanta prontitud y debo aclarar, porque no había leído, que me respondió antes de hacer pública (la historia), es decir, que no fue producto de la presión mediática que se dijo acá. No. A las 12:45 p.m., antes de Blog Deportivo, me respondieron”, apuntó Bonnet.

Tras esto, el reconocido periodista precisó que seguirá con sus trámites para poder realizar sus labores periodísticas en Estados Unidos sin problema alguno.

La próxima edición de la Copa América que se disputará a mitad del 2024 (entre junio y julio), contará con 16 selecciones de Conmebol y Concacaf; de igual forma, se disputará en 14 ciudades de Estados Unidos, según anunció la Conmebol y tendrá su sorteo este miércoles, 07 de diciembre, sobre las 7:00 de la noche.