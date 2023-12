James, el posible regalo de Junior a sus hinchas en sus 100 años de historia

James Rodríguez, el talentoso mediocampista colombiano, ha experimentado una resurgencia en su carrera desde su llegada al Sao Paulo a mediados del año pasado, tras rescindir su contrato con el Olympiacos griego. Este cambio le permitió recuperar un papel protagónico en la Selección Colombia, donde ha demostrado su calidad, en Sao Paulo, en 14 partidos, ha anotado un gol y proporcionando tres valiosas asistencias.

El técnico Dorival Junior ha expresado su confianza en James, confirmando que cuenta con él para el año 2024, cuando el equipo regresará a la Copa Libertadores tras ganar la Copa de Brasil. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando James Rodríguez concedió una entrevista a Globoesporte, poniendo en duda su continuidad con Sao Paulo. Lea aquí: Colombia venció 3-2 a México en amistoso internacional

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, sólo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo”, expresó el jugador.

Ayer sábado, James generó especulación entre los fanáticos al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que se le ve montado en un avión privado con el mensaje “10 de 10”, acompañado de los emojis de una estrella y un avión. Este enigmático post ha reavivado las expectativas sobre su futuro, especialmente entre los seguidores del Junior de Barranquilla, que acaba de coronarse campeón de Colombia.