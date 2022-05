Jair Morelos vive días de mucha felicidad. Recientemente el cartagenero, de 28 años, recibió un llamado para trabajar como asistente de bateo, en el equipo de Azulejos de Toronto, en la Dominican Summer League, en el béisbol de los Estados Unidos.

Morelos, quien había jugado béisbol en Cartagena, siendo un gran prospecto, asumió el reto con muchas ganas y deseos de abrirse paso en este campo del béisbol. Lea aquí: Jair Morelos, metiendo palo y dando buen ejemplo

“En realidad me tomó de sorpresa la oferta, estaba radicado en Austin, Texas, ejerciendo mi profesión académica que es la música. Me gradué de la universidad estatal de Louisiana con un BA en música y en Austin enseñaba música y me desempeñaba como músico en diferentes bandas de la zona”, aseguró Morelos.

Se desvive por el béisbol, deporte que siempre amó desde niño, por eso no lo dudó y le dijo sí a este reto.

“Mi meta a corto plazo es tratar de sacar lo mejor de cada uno de los peloteros no solo en el área del bateo sino ayudarlos en las demás áreas para que así lleguen preparados a los Estados Unidos”, comenta.

Sabe que todo lo que venga de ahora en adelante será ganancia para él.

“A largo plazo mi meta es seguir aprendiendo y escalando paso a paso para seguir ayudando a esta organización lo más posible”, recalca Jair, nacido y criado en Olaya Herrera, un barrio en el que se vive en condiciones difíciles, en el que gracias al béisbol él le hizo un zig zag a las drogas, el alcohol y la violencia.

Se siente un privilegiado de la vida, sabe que esta es una linda oportunidad.

“Para mí es un honor pertenecer a esta organización, por la oportunidad de regresar al béisbol organizado, estaré siempre agradecido con los Toronto Blue Jays por permitirme vestir un uniforme de Grandes Ligas otra vez”, comenta.

A la pregunta de cómo se ve a futuro en el béisbol organizado, Morelos responde: “En los próximos 10 años me veo dirigiendo un equipo ya sea de las filiales en los Estados Unidos o por qué no un equipo de Grandes Ligas. Me gusta mucho el cargo de mánager, es un sueño para mí y espero aprender lo necesario y ganar horas de vuelo para poder lograr ese sueño”.

La Dominican Summer League es el primer nivel del béisbol profesional, en donde los equipos de las Grandes Ligas mandan a sus prospectos jóvenes para desarrollarlos en todos los aspectos.