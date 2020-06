Jaime Echenique, talento puro y muy cerca de la NBA

Con el bate y la manilla

Su carrera

Participó en varios Juegos Intercolegiados, además en torneos nacionales representando a Atlántico y a Magdalena. También estuvo en la Academia de la Montaña en Medellín. Después se fue a los Estados Unidos, en donde siguió su carrera.

¿Cuándo será el draft?

-Ya no será el 25 de junio, pues todo se ha paralizado por el COVID-19. No se saben muchas cosas, hay que tener paciencia.

Si no es elegible, ¿qué planes tiene?

-Si no salgo elegible, tenemos un plan B y C. Me quiero quedar aquí en los Estados Unidos, pero no descarto jugar en una liga en Europa.

¿Cuáles son sus características como jugador?

-Juego de pívot. Lanzo de tres, me han dado mucha libertad en mi juego.

¿Qué opinión tienen en los Estados Unidos del jugador colombiano?

-Ya es respetado, hay mucho respeto por los colombianos.

Estas cerca de llegar a la NBA. ¿Qué significa eso?

-Es algo grande. Ya he entrenado con varios jugadores de la NBA y estar al lado de tus ídolos significa mucho.

¿A qué jugadores admiras?

-Aprendí mucho de Juan Diego Tello. En la NBA me gustaba el juego de Tin Duncan de los Spurs de San Antonio.