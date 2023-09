Jaider Morelos, jugando y estudiando salió adelante en Olaya Herrera

Orgullosamente es cartagenero, un tremendo beisbolista y gran estudiante.

Jaider Morelos Castilla es su nombre y tiene 23 años.

En el béisbol encontró la posibilidad de salir adelante. Hoy cursa último semestre en Montreat College School of cybersecurity en Carolina del Norte.

El deporte entrega varias opciones para que las personas cambien su vida. En cuanto al béisbol no solo la única opción es llegar a las Grandes Ligas, pues gracias a este deporte también puedes obtener becas universitarias en Estados Unidos. Jair Morelos, con el rol de entrenador de bateo en los Azulejos de Toronto

“Estoy en mi último año de la universidad y gracias a Dios me llegó un premio de excelencia para los futuros tecnólogos y científicos. Ese premio me lo dieron gracias a mi excelencia académica. También he jugado por tres años a nivel colegial universitario y he tenido un muy buen rendimiento”, comenta Jaider, hijo de Jairo Morelos, un reconocido expelotero de selecciones Bolívar.