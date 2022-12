Jackies y Bravitos fueron los ganadores en la quinta jornada

Las novenas Jackies y Bravitos fueron los triunfadoras durante la quinta jornada del Torneo de Béisbol de Desarrollo Copa Afinia-Comfenalco-Canal Cartagena-Ider que se disputó en el centro recreacional Takurika.

A primera hora, Jackies, comandado por Fernando Gaviria, derrotó a Pelota Caliente, dirigidos por Carlos Martínez, 6 carreras por 1.

La única rayita de Pelota Caliente la fabricaron en la parte alta del sexto.

Jackies anotó dos en el primero, tres en el segundo y una en el tercero, martillaron 6 inatrapables y cometieron 1 error.

El pitcher ganador fue David Burgos, quien lanzó cuatro entradas, mientras que Jeison Ibargüen cargó con el revés.

Por Pelota Caliente conectaron la pelota de hits: Diego Fuentes, de 3-2, Camilo Lozada, de 3-1 y Reynaldo Rosas, de 3-1 un doble y una anotada.

Por Jackies, Luis García, de 3-2 y dos anotadas, Adelso Ramírez, de 3-2 y una anotada, Cristian Romero, de 3-1 y dos remolcadas y Ronald Buelvas, de 2-1 y dos anotadas.

A segunda hora, Bravitos no solo apaleó a Comfenalco sino que le dio no hit no run.

Los dirigidos por Jorge Sáenz anotaron 14 carreras y se combinaron 3 lanzadores.

Este fue el segundo no hitter del certamen este año.

El compromiso iba empatado a cero carreras hasta el cuarto episodio cuando los muchachos de Bravitos anotaron 5 rayitas en ese episodio y 9 más en el quinto para completar las 14. Conectaron 9 imparables y cometieron 1 pifia.

Mientras que Comfenalco estuvo silenciado a la ofensiva sin martillar hits y cometieron 4 errores.

Los lanzadores que participaron en el no hitter fueron Emanuel Fernández (ganador) 3 episodios, Nicolás Montes una entrada y Sebastián Reyes un inning.

Por Comfenalco perdió Juan Altamar, en tres episodios.

Por Bravitos pegaron hits David Carrera, de 3-3 con dos anotadas y tres remolcadas, Samuel Pardo, de 4-2 dos anotadas y una empujada, Robinson Araujo, de 3-1 una anotada y tres empujadas, Dalvis Gamboa, de 2-1 y una anotada, Miguel de la Cruz, de 2-1 con una anotada y Fidel Escalona, de 2-1 con un doble, dos anotadas y dos empujadas.

Las posiciones están así: Cararin 2-0, Rockys. 2-1; Bravitos 2-1; Jackies 2-1; Oakland 1-1; Bravos 1-1; Pelota Caliente 0-2; Comfenalco 0-3;

Próxima fecha

Lunes 5 de diciembre

8:30 a. m. Bravos vs. Jackies

Oakland vs. Bravitos