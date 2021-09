Los quintetos Isla de Manga y Caracoles entraron con pie derecho en la primera fecha del Torneo Plus 45 de Baloncesto en homenaje a Jairo “El Negro” Paz que comenzó el lunes en la cancha del parque Román del barrio Manga.

A primera Hora, Isla de Manga debutó con un triunfo 59-47 ante Alcondi en un partido en el que los ganadores dominaron los dos primeros cuartos, y los perdedores mostraron otra cara en los dos últimos.

Por Isla de Manga lideraron la ofensiva Sebastián Aponte con 15 puntos y Roberto Sierra con 12, mientras que Rodrigo Medrano fue el mejor de Alcldi con 16 unidades

Luego, Caracoles se impuso 55 a 31 sobre Magisterio.

José Julián Guerrero fue el mejor de Caracoles con 13 puntos y Fernando Castro sacó la cara por Magisterio con 12 .

Fue un partido con mucha intensidad y lucha debajo de los tableros. Caracoles impuso su mayor estatura y acierto desde los alzamientos de tres puntos para hacerse con la victoria.

Este miércoles, a las siete de la noche se enfrentan Centenario ante Isla de Manga, y a segunda hora Hazmat contra Patriarcas.

El certamen se disputa con siete equipos de diferentes barrios de Cartagena.

La primera fase tendrá una ronda clasificatoria donde enfrentarán todos los quintetos en una doble vuelta.

El equipo que que quede en la última posición queda eliminado, mientras que se verán en la segunda fase el 1 vs. el 6; 2 vs. 5 y 3 vs. 4.

Estas llaves 1, 2 y 3 se batirán en una serie de tres partidos, donde el ganador de dos avanzará a la semifinal .

El mejor perdedor de las llaves dos y tres enfrentará a al ganador de la llave 1, mientras que el otro juego lo protagonizarán los ganadores de las llaves dos y tres.

Los ganadores irán a la final, la cual se jugará a un solo desafío. Los equipos concursantes son: Isla de Manga, Patriarcas, Caracoles, Magisterio, Hazmat, Centenario y Alcondi.

En el certamen juegan jugadores mayores de 45 años y otros mayores de 40 que ya hayan jugado los torneos anteriores.