Isaac Villalobos mostrará su talento en el equipo Alianza Petrolera

El fútbol es su pasión, desde niño. Hoy, con 17 años (nació el 8 de julio de 2006), Isaac Villalobos Gaviria se aferra a Dios para hacer realidad sus sueños.

Es un volante creativo con olfato de gol. “Soy delantero y entreno para mostrar mi talento”, asegura Isaac, quien el pasado 7 de diciembre se graduó de bachiller en el colegio Montessori.

Mañana viajará a Barrancabermeja para probarse en el equipo Alianza Petrolera. "Voy a darlo todo, ya los entrenadores del club estuvieron en Cartagena y seleccionaron a nueve jugadores, entre ellos estoy yo", asegura Isaac, quien mide un metro con 75 centímetros y pesa 70 kilogramos.

Sus inicios en el fútbol de Bolívar lo hizo en el equipo Toty Club con los entrenadores Carlos Alcázar y Gustavo Martínez. Actual mente juega en el club Pigos, del entrenador Jurgen Marrugo.

“Yo llegué al fútbol por mi tío Apolinar Ospino, quien me llevó a la cancha de San Pedro. Desde entonces he sido constante, he ganado muchos trofeos como campeón en las categorías menores de Bolívar”.