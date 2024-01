Isaac Moscote, campocorto de exportación, firmado a Grandes Ligas

-Mi abuelo Rodolfo Moscote porque me inculcó a jugar béisbol desde niño, me motivaba, es mi ejemplo a seguir.

¿Cuál es su sueño?

-Jugar en Grandes Ligas y así abrirle puertas a muchos jóvenes en mí pueblo Turbaco. Yo nací en Cartagena, pero aquí en Turbaco me crié.

¿Cómo se inicia?

-Por los ejemplos que me daba mi abuelo y mi papá, quienes me inculcaron que jugara. Me llevaban todos los días al campo. Así me inicié.

¿Qué posición jugó en sus inicios?

-Era pitcher, pero siempre me llamó la atención batear. Luego de tanto esfuerzo mis sueños se cumplieron en la posición que me gusta, ser short stop.