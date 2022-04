La Serie A más igualada y emocionante de los últimos años llega a su fin. A falta de cuatro jornadas, cinco para el Inter, todo sigue abierto en la pelea milanesa por ver quién se alza con el ‘Scudetto’. Solo puede quedar uno, no queda margen de error y cualquier tropiezo será determinante. Le puede interesar: Muriel y Zapata sentencian al Venecia en Italia

La lucha hasta llegar a esta situación se ha cobrado ya la víctima del Nápoles, que esta semana sucumbió por k.o. al perder ante el Empoli con una dolorosa remontada en la que cedió su ventaja de dos goles (3-2).

El Juventus, que nunca estuvo realmente luchando por el campeonato, todavía tiene que sellar su plaza 'Champions' para el curso que viene, un objetivo que acecha el Roma de José Mourinho desde hace pocas jornadas. Ahora, tras la debacle partenopea y las vueltas de esta temporada, los turineses tienen a su alcance la tercera plaza del campeonato, que se presentaba inalcanzable a principios de año.

Queda entonces una pugna entre dos equipos de Milán por copar la clasificación. Dos púgiles que han convertido el ‘Scudetto’ en un ‘Derbi della Madonnina’ y en una lucha privada por erigirse cómo el mejor de Italia y dominador de la ciudad que comparten. Se miran a los ojos, de igual a igual, mientras sortean a los rivales que se ponen en medio.

El Inter tiene en sus manos la baza ganadora, mientras que el Milan tiene que aguardar un fallo de sus rivales y seguir ganando. Ambos conjuntos han metido la directa y todo apunta a que no cometerán fallos con tanto en juego, pero esta campaña italiana no repara en sorpresas.