¡Insólito! A Teófilo Gutiérrez no le pagan en el Deportivo Cali

Luego de un duro año, donde Deportivo Cali fracasó en lo futbolístico luego de no quedar entre los 8 mejores de la Liga Betplay y ser eliminado de Copa Colombia, se vuelven a asomar otros problemas ajenos al fútbol, los económicos.

Debido a esto, el conjunto no ha podido pagarle a diversos jugadores, entre ellos, Teófilo Gutiérrez, que según informa el periodista Diego Saviola: “los jugadores no han recibido pago por 5 meses en sus salarios y tampoco diversos pagos pendientes por publicidad. Por lo cual decidieron no entrenar en la sede de Pance en la mañana de hoy.” afirmó Saviola.

Deportivo Cali se encuentra en una dura crisis económica y esto motivaría a varios jugadores a dejar el club, entre ellos, Teofilo Gutierrez. Lea aquí: La Selección Colombia se prepara para el amistoso frente Paraguay