Indignación por beso no consentido del presidente de federación española a Jenni Hermoso

Richard Carapaz se perderá la Vuelta a España por no estar al 100%

Richard Carapaz se perderá la Vuelta a España por no estar al 100%

“Si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra. Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado”, añadió.

Pero el lunes la federación publicó un video de Rubiales en el que ofrece disculpas y admite que “seguramente me he equivocado”, pero que lo hizo en “un momento de máxima efusividad”.

“Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro”, escribió Montero el domingo en la red social X, previamente conocida como Twitter.

Tras la final, cuando Hermoso pasó entre los dignatarios presentes para recibir su medalla, Rubiales colocó sus manos en su cabeza y le besó en los labios. También abrazó a varias jugadoras más y posó su brazo alrededor de la reina Letizia.

En un video de Instagram en el vestuario tras el incidente, las jugadoras gritaban y se reían mientras veían el beso reproducido en un teléfono.

Hermoso pudo ser captada cuando riéndose gritó: “Eh, pero no me ha gustado”. Cuando sus compañeros que hacía, respondió: “¿Qué hago yo? Mírame, mírame”, dando a entender que no podía hacer nada.