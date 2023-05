¡Increíble! Por falta de recursos, Selección Colombia no jugará torneo

Muchos peloteros colombianos soñaban con mostrar su talento en el Pre- Mundial de Béisbol, categoría sub 12, torneo que se disputa en estos momentos en Aguascalientes, México. Este sueño no será posible, debido a que nuestra selección no pudo hacer presencia en el evento por falta de recursos económicos. Así lo confirmó en un comunicado, la misma Federación Colombiana de Béisbol. Lea aquí: Un deportista cartagenero es ahora embajador de una gran marca deportiva

“La drástica sanción fue tomada en consenso por la Federación, ante la no consecución de los recursos económicos”, dice una parte del comunicado.