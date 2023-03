¡Increíble!: Colombia pierde ante la desconocida Gran Bretaña

Fue una bofetada, de esas que no se esperaba nadie. La novena de Gran Bretaña, que ya había perdido sus dos primeros juegos y que poca trayectoria tiene con sus peloteros en campeonatos internacionales, venció a Colombia 7 carreras por 3, en el Clásico Mundial de Béisbol.

Los peloteros colombianos salieron a jugar pelota fina, a demostrar que el triunfo ante México 5-4, en el debut, no fue producto de la casualidad. Pero el juego, que comenzaría bien para la tricolor, cambiaría de colorido con el transcurrir de los ining.

En el cuarto episodio había que comenzar a apurar. Con un out en la pizarra, Viza concedió tres bases por bolas a Melbrys Viloria, Jordan Díaz y Mercado para llenar las bases. Dayan Frías tendría la oportunidad de ayudar a ampliar el marcador. Graham Sparker reemplazó a Viza en la lomita de los sustos y Frías lo recibió con un sencillo y la Tricolor anotó dos carreras. El juego se puso 3-0.

Bj Murray, con un elevado de sacrificio, impulsó a Anfernne Seymour, y logró la primera carrera de Gran Bretaña, en la parte baja del cuarto episodio, luego que William Cuevas, lanzador de Colombia, diera dos bases por bolas, Julio Vivas hiciera un mal relevo y, Jackson Gómez, en ese mismo inning, tampoco hiciera las cosas bien.

Chavez Young recibió a Gómez con un hit y trajo dos carreras al plato para empatar el juego 3 carreras en cuatro completos.

En el quinto el bullpen siguió mostrando debilidad y gran Bretaña fabricó dos rayitas más, tras doblete de Jaden Rudo. Sí. Contra todos los pronósticos, Gran Bretaña, que venía de perder sus dos primeros juegos, pasaba a ganarle a Colombia 5 carreras por 3. ¡Qué sorpresa!

Dayan Frías abrió con hit el séptimo y animaba con su batazo a sus compañeros a seguir por esa misma vía. Gustavo Campero falló con rola a segunda, Harold Ramírez tomó base por bolas, Gio Urshela fue puesto out con un elevado al jardín derecho y Jorge Alfaro se fue de roletazo al campocorto para cerrar ese episodio. Los aficionados colombianos que estaban en las graderías no podían creer lo que pasaba con Colombia, que hasta ese momento no hacía bien el trabajo, lucía apagado con el bate y ya había dado ventajas con el pitcheo., Por eso perdía el juego.

Harry Ford se la sacó del parque en el séptimo a Jasier Herrera y la pizarra se amplió 6 carrera por 3 a favor de Gran Bretaña. La séptima rayita llegó luego de un mal lanzamiento al plato del lanzador Rubén Galindo y Nick Ward, que estaba en tercera, aprovechó para llegar al plato.

En la parte alta del noveno, Dilson Herrera entró como bateador emergente y conectó un jonrón para poner el juego 7-4.

Colombia anotó una carrera más con Harold Ramírez para poner el juego 7-5. Con hombre en segunda y dos outs, Melbrys Viloria se poncharía tirándole para ponerle el sello final al juego.

Este martes, a las 2 de la tarde, Colombia se medirá a Canadá´, en su tercera salida en el campeonato. El miércoles, a las 9 de la noche, la Tricolor cerrará ante Estados Unidos su participación en la primera fase.

A la segunda fase clasificarán los dos equipos que mejor puntaje saquen. Colombia, con esta derrota, enredó su clasificación....