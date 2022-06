Iker Casillas dice estar “enamorado” de Cartagena de Indias

El exportero español Iker Casillas, campeón del Mundial de Sudáfrica 2010, manifestó este sábado que está “enamorado” de Cartagena de Indias, en la que está de visita y de la que ha publicado varias fotos en sus redes sociales.

“Mira que me habían hablado muy bien de Cartagena de Indias pero hasta que no he venido a comprobarlo... es una ciudad increíble! Enamorado de ella!”, expresó el exjugador del Real Madrid y del Porto en su cuenta de Instagram.

El exfutbolista español subió fotos en la turística zona del Centro Histórico, así como una en la que aparece junto a tres mujeres palenqueras, enfundadas en un traje típico que lleva los colores de la bandera de Colombia.