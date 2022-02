Hoy se inician las acciones en los deportes de conjunto en marco de la Final Nacional de los Juegos Comunales que se realizan en Cartagena, organizados por el Ministerio del Deporte. Lea aquí: Juegos Comunales, otra gran apuesta para Cartagena y Bolívar

En baloncesto, en el Coliseo Bernardo Caraballo, entre 7 a.m. y 11 a.m. se desarrollará la competencia femenina, mientras que el masculino irá desde las 11:40 a.m. hasta las 4 de la tarde.

En fútbol de salón, en el Coliseo Northon Madrid, de Zaragocilla, las competencias en masculino y femenino irán desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche.

Bolívar participará con la meta de representar dignamente al departamento en unos juegos que le apuestan a la construcción del tejido social en todo el país.

Con la presencia de 26 delegaciones se realizó ayer en el Coliseo Bernardo Caraballo la inauguración de estas justas deportivas, en las que el Ministerio del Deporte invirtió más de 4 mil millones de pesos.

El atletismo, billar, ajedrez, dominó, trompo, rana, tejo, minitejo arrancaron ayer en medio del entusiasmo colectivo de los participantes. Las justas, que convocan a más de 800 participantes, irán hasta el jueves 24 de febrero.