Con el pesaje oficial este martes a las 10 a. m. en el salón Melanio Porto Ariza de Iderbol, se calienta la cartelera internacional de boxeo, que se realizará el miércoles en el coliseo Luis Yarzagaray de Arjona.

La ceremonia será presidida por el comisionado Germán González, González , el médico Eduardo Sauda, el clasificador nacional Uriel Aguilera y directivos de la Federación Colombiana de Boxeo, organizadora de la cartelera.

La programación, que consta de 12 peleas, 6 profesionales y 6 amateur, se realizará mañana a las 5 de la tarde y contará con el auspicio de la Gobernación de Bolívar, a través de Iderbol. Lea aquí: Los talentos del boxeo de Bolívar se siguen mostrando

El pesaje tendrá a 12 boxeadores profesional, ya que los 12 restantes, aficionados, se pesarán el miércoles a las 10 de la mañana.

En el combate estelar de la cartelera se medirán Jaime Villegas ante Andrés Pérez por el título nacional de las 30 libras, a 10 asaltos.

En otros combates: Andrés García vs. Alexander Ochoa, Alan Valeta vs. Juan Martínez (147 libras, a 4 round), José Muñoz vs. Jaison Aragón (140 libras, 4 round), Orlando Pérez vs. Edinson Álvarez (135 libras, 4 asaltos). Le puede interesar: Tolima venció al América y está a un paso de la final de la Liga

Las peleas aficionadas, que enfrentará a peleadores de Bolívar ante Atlántico, son: En 54 kilogramos, Léider Galvis (Atlántico) vs. Dago Valdez (Bolívar); en 57 kg: Diego Rangel (Atlántico) vs. José Astudillo (Bolívar); 54 kg: Erick Gómez (Atlántico) vs. Ricardo Marriaga (Bolívar); en 57 kg: Samuel Peña (Atlántico) vs. Carlos Mendoza (Bolívar); en 63 kg: Leonard Bermúdez (Atlántico) vs. José Martínez (Bolívar); y en 67 kg: Jagel Navarro (Atlántico) vs. Delkis Miranda (Bolívar).