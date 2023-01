Hincha se rebota: “Junior hizo un papelón con Juan Fernando Quintero”

A Quintero y a directivos del club se les tomaron fotos, videos y declaraciones, todo iba bien, pero la negociación se cayó. No hubo acuerdo, Quintero cuesta un dineral y Junior finalmente dijo que no.

Javier Ozuna, nacido en Barranquilla, pero quien reside en Cartagena hace más de 15 años, se sintió burlado por los directivos. “Los directivos de Junior hicieron un papelón, trajeron a Juanfer, armaron un show mediático, nos ilusionaron y ahora nos dejaron mamando como Armando. Esto no se hace”, aseguró Ozuna, quien no le pierde pie ni pisada al equipo de sus amores. En Cartagena hay un loco enamorado y obsesionado con el Junior

Ozuna, quien es conocido con el apelativo de Junior, es de los que viaja de Cartagena a Barranquilla para ver jugar a su equipo cada vez que tiene partido en el fútbol profesional. “Tenemos dos años que no ganamos nada, hay que contratar a buenos jugadores. Cuando me enteré de lo de Juanfer me puse feliz, pero parece ahora que me hubieran hecho una inocentada. Para qué lo trajeron y mostraron a la prensa, para qué, es que esos directivos no aprenden, eso nada más nos pasa a nosotros”.

A los directivos de Junior se les cuestiona por el mal manejo que le dieron al tema, pues en cierta forma es responsabilidad suya haber ilusionado a hinchas como Ozuna con la supuesta contratación de Quintero. “A mí me están hablando de Quintero hace más de una semana, los directivos siempre mostraron su intención, el jugador también quería estar, pero ahora me salen con un chorro de baba ambas partes y me ponen a botar el chupo. Por aquí han pasado los mejores 10: Pibe, Pacheco, Mackenzie, Ferreira, Omar Pérez, Gio, Jarlan y muchos otros. Por qué no le metieron la ficha a Quintero como era”, reclamó el hincha de Junior, quien reside en San José de Los Campanos.

Es un loco enamorado y obsesionado por el Junior. “Mi vida es Junior, yo me visto 363 días del año con atuendos de Junior, solo me pongo ropa diferente el 24 y 31 de diciembre y eso porque mi mujer me la monta y quiero llevar las fiestas en paz con ella”, aseguró Javier, de 38 años, en una entrevista hace unos meses a este medio.

Quintero no jugará en Junior y eso para Ozuna ha sido un duro golpe a una hinchada que sueña con más títulos. “Junior es una institución grande, queremos volver a dar la vuelta olímpica”, remata Ozuna.