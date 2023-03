Hincha se metió a la cancha y fue vetado de por vida, ¿y el del Tolima?

“Bueno, que así como pudo ir a celebrar con ellos, pudo sacar un arma y dispararle, la gente está loca y nadie que no tenga permiso debería de estar en el campo. Sorry, yo también soy fanático, pero no haría una idiotez así”, escribió Óscar Abraham Rodríguez.

Este hecho hizo recordar el que ocurrió hace cerca de un mes en Colombia, cuando un aficionado del Deportes Tolima entró a la cancha del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y golpeó a Daniel Cataño. La sanción para el hincha fue de tres años sin ingresar al escenario y 15 salarios mínimos.