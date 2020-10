Le ofrecieron droga

Obstáculos hay siempre y en barrios marginales más. Eso es verdad. “No falta el amigo que está metido en las drogas y te propone, si eres débil de mente pierdes el año”, sostuvo.

Y relató cómo le hizo el zig zag a las drogas cuando era joven. “Cuando nació mi primer hijo yo vendía confites, muchos de mis compañeros a mi alrededor eran drogadictos, yo no decía nada porque no quería que me vieran como el sapo, más de uno me propuso meter vicio, yo me hacía el loco y les respondía ahora no quiero como para que pensaran que sí metía, pero que no quería en esos momentos. Así me la pasé siempre. Los manes me tomaron la buena. Tuve una gran formación de mi mamá y mi abuela, siempre vi cosas buenas, no tenía porque dañar eso”, argumentó.