Crespo se mostró tajante al defender su filosofía y prometió un estilo de juego ofensivo, aunque pidió “paciencia” para implementar su metodología sobre el terreno de juego porque “nadie es mago y nadie hace magia”.

“Voy a respetar el fútbol que me gusta, que me apasiona, ser protagonistas, ir a buscar el arco rival, tener ocasiones de gol y que me pateen poco al arco”, enumeró.

“El gran desafío es que Sao Paulo vuelva a estar en el lugar que le pertenece”, apuntó el extécnico de Defensa y Justicia, con el que ganó la pasada edición de la Copa Sudamericana.

‘Valdanito’ Crespo, que firmó por dos años con Sao Paulo, evitó pronunciarse sobre la continuidad de tres de los futbolistas más experimentados del vestuario, los brasileños Hernanes, Dani Alves y el español Juanfran Torres, todos ellos con 35 años o más.

“No me parecería correcto tomar una decisión y hacerla pública hoy, por respeto al equipo. Cualquier cosa que diga puede desequilibrar”, expresó.

Reconoció que aún no ha tomado una decisión sobre si contará o no con alguno de los tres, aunque tampoco le parecería “correcto hacerla pública hoy”.