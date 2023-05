“He cumplido un sueño”: Einer Rubio tras ganarle a Thibaut Pinot en el Giro

El colombiano Einer Rubio (Movistar) cumplió un sueño en la cima de Crans Montana, donde se impuso después de un alarde de inteligencia ante sus rivales en la escapada, el francés Thibaut Pinot y el ecuatoriano Jefferson Cepeda.

“Por fin llegó ese gran día que estaba buscando. He trabajado mucho para preparar el Giro, y por fin lo he conseguido. Ahora no soy muy consciente de esta victoria, he llegado a tope con la idea de ganar. Voy a disfrutar mucho de este triunfo”, dijo Rubio en meta. Le puede interesar: Amenazan a futbolista que hizo un autogol que eliminó al Junior

A pesar de los inconvenientes del mal tiempo, Rubio nunca se vino abajo y siguió luchando por un día como el de este viernes.