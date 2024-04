¡Hay motivación!: Patinadores de Bolívar, listos para fogueo en Alemania

Valeria Castro Gale y Karoll Madera no se cambian por nadie. //Cortesía

Ambas patinadoras son de Magangué y sueñan con darles títulos a Bolívar y a Colombia en un futuro no muy lejano.

Karol Madera dijo que: “ A mí me gusta mucho el patinaje y voy con toda a ganar en Alemania”.

Valeria Castro agregó que " Le agradezco mucho a la Gobernación de Bolívar por hacer de este sueño una realidad, espero que me vaya muy bien, yo pongo todo en manos de Dios porque me he preparado para esto desde hace algunos años".