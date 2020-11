Esta semana se filtró que el jugador de Boca Juniors Sebastián Villa hace parte de una prelista de 42 jugadores que pueden ser convocados para las Eliminatorias.

La idea no cayó bien en el país por diferentes razones. El jugador no ha salido de su lío judicial por violencia de género y además no juega desde marzo. ¿Debería venir a la Selección?

Además, Falcao García sufrió una molestia física y podría perderse la doble fecha de Eliminatorias.

Y en la Copa Sudamericana se ratifica el mal momento del fútbol profesional colombiano.