Harold Ramírez y Óscar Mercado se van de hits en el triunfo de Marlins e Indios

Los dos patrulleros colombianos Harold Ramírez y Óscar Mercado apoyaron decididamente con el madero para la victoria de sus equipos Marlins de Miami e Indios de Cleveland, respectivamente.

Las Grandes Ligas abrieron todos sus estadios, pero sin fanáticos y con todas las medidas de bioseguridad para contrarrestar la pandemia del COVID-19.

El jardinero derecho Harold Ramírez pegó este viernes su primer hit con los Marlins de Miami, en el cuarto episodio, negoció un pasaporte, anotó una carrera, en tres turnos, para ayudar a su equipo a su primer triunfo de la temporada 5-2 sobre los Filis de Filadelfia.

Ramírez fue utilizado como cuarto bate en el line-up y no desentonó, además negoció un pasaporte y se ponchó una vez. El receptor sincelejano Jorge Alfaro no vio acción, ya que fue puesto en lista de lesionados antes de partido. El alto comando de los Marlins no explicó la razón, pero confían en que estará de regreso muy pronto.

Sandy Alcantara trabajó con efectividad en seis entradas y dos tercios y se acreditó el triunfo, con juego salvado para Brandon Kintzler, un episodio. Aaron Nola estuvo en el montículo en cinco y un tercio y se llevó la derrota.

Por su parte, Mercado, patrullero central y noveno en el orden al bate, pegó un sencillo remolcador en el quinto episodio para fletar al plato a Jordan Luplow, en la victoria de los Indios 2-0 sobre los Reales de Kansas City.

Mercado se fue de 3-1 y a la defensiva estuvo magistral. Shane Bieber trabajó seis entradas y se apuntó la victoria, con salvamento para Brad Hand, un episodio. Danny Duffy tiró cuatro entradas y un tercio y cargó con la derrota.

En el primer juego de la jornada este viernes, Mets derrotó 1-0 a los Bravos. La carrera del juego fue un terrible batazo de cuatro esquinas del Yoenis Céspedes, en el séptimo episodio. Seth Lugo lanzó dos entradas y se llevó el triunfo; Edwin Díaz se acreditó juego salvado, en una entrada; Chris Martin cargó con el revés, en un tercio.

JUEGOS DEL SÁBADO

Los partidos de los equipos que tienen en su roster inicial a peloteros colombianos serán los siguientes.

Cerveceros de Milwaukee-Cachorros de Chicago (12 del mediodía); Marlins de Miami-Filis de Filadelfia (3:05 p. m.); Gigantes de San Francisco-Dodgers de Los Angeles (3:10 p. m.); Reales de Kansas City-Indios de Cleveland (4:10 p. m.) y Yanquis de Nueva York-Nacionales de Washington (6:15 p. m.).