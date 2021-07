Da gusto verle jugar, pues tiene una calidad única. Es un volante mixto, con mucha clase, gran claridad para jugar, pero también mucho temple a la hora de recuperar el esférico.

Harlin Suárez celebró su primer título profesional y lo hizo con el Atlético Huila en la Primera B.

“El ascenso era el sueño de nosotros, el de toda una ciudad, era una gran responsabilidad, cuando me salió esta oportunidad la acepté con el mayor profesionalismo posible porque sé la calidad de personas que hay en el club, quería ayudar, aportar para conseguir el objetivo y creo que al final pude hacerlo de buena forma y jugar casi todos los partidos”, dijo orgulloso este volante mixto, de buen pie y gran despliegue físico, nacido y criado en Arjona (Bolívar), en donde se levantó a punta de bollo de mazorca.

Sobre la posición en la que fue utilizado en Huila, Harlin asegura: “de volante cinco solo jugué algunos partidos, tuve más acción en el plantel como volante mixto o interior. No marqué goles pero sí di unas 10 asistencias. Le di dinámica al equipo, traté de encontrar siempre una línea de pase para generar juego, buena circulación del balón. Me caracterizo por ser un jugador de buen pie, con un gran pase largo, eso dio muchos resultados y me pone feliz”.

Harlin se inició en la Escuela de Fútbol Dim Arjona. “Posteriormente el profe Jorge Leiva me lleva a Expreso Rojo a un periodo de prueba, quedé y estuve ahí unos 10 años, hasta el 2015. Dentro de mis entrenadores estuvieron Héctor Jiménez, Milton Gutiérrez, Daniel Escobar y otros”.

Recuerda con mucho agrado el día que vistió los colores de Bolívar por primera vez. “Había sido preseleccionado tres veces y en el último listado quedaba por fuera, hasta que el profesor Pedro Muñoz tomó la selección Bolívar y me dijo el primer día que estaría en la selección y me daría la número 10. Eso para mí fue maravilloso”.

Gracias a las buenas actuaciones con Bolívar, Suárez llegó a las inferiores de Atlético Nacional. “Ahí estuve hasta el proceso de torneo nacional sub-20, en donde llegamos hasta semifinales. De ahí me prestaron a Tigres, luego regreso a Nacional, después a Leones dos años, posteriormente a Bucaramanga un año, pasó a Once Caldas, luego a Alianza Petrolera y aquí estoy con Huila”,.

Se crió en el barrio San José de Turbaquito junto a sus padres, quienes siempre le brindaron su respaldo.

Esta feliz con la meta alcanzada con Atlético Hula. “Le dedico este triunfo a mi familia, a toda la gente de Arjona (Bolívar), a mis entrenadores, mis amigos cercanos, este título también es para ellos”, recalca.

Afirma que siempre ha admirado cómo juega Tony Kroos , del Real Madrid, y que no tiene un equipo al que sigue en especial. “A Huila le tomado mucho cariño, pero me gustaría jugar algún día en Junior y, además, sueño con integrar la selección Colombia de mayores y ser el primer arjonero en lograrlo”.

Tiene 27 años, mide un metro con 77 centímetros y pesa 68 kilogramos.

Está enamorado de la vida, de su familia, de su pareja. ““Estoy muy contento, estoy esperando un bebé, junto con mi prometida (Natalia Jaramilo), si es niño se llamará Arthur y si es niña Alicia”.

Su carrera va muy bien, tiene talento, ganas y un futuro realmente prometedor....