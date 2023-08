Habla la jugadora Olga Carmona: “Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida”

Anoche Olga Carmona publicó, tras conocer la noticia, otro mensaje: “Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”. Le puede interesar: Video: Beso polémico del presidente de la Federación Española de Fútbol a jugadora