Gremio, el gran campeón del Torneo de Fútbol Plus 50 de Cervecería

La final de fútbol Plus 50 del Torneo Cervecería Águila estuvo llena de emociones, se definió por penales y Gremio fue el que celebró.

El Mosco, la figura

Edinson, más conocido como ‘El Mosco’, volvió a mostrar sus habilidades en el arco en el partido y en los disparos desde los 12 pasos.

“Sabía que iba atajar uno o dos penales, me tengo confianza, he ganado cualquier cantidad de finales desde lanzamientos del punto penal. Vamos c

El tercer puesto fue La Familia y el cuarto, Zamba.

Diana Serrano, organizadora del torneo, dijo que: “seguimos brindándole espacio de diversión a nuestros futbolistas, fue una bonita final, con buen juego y una gran integración”.