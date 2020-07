Grandes Ligas: Suspenden los juegos de Marlins esta semana por coronavirus

Las Grandes Ligas suspendieron de forma provisional la temporada de los Marlins de Miami hasta el domingo debido a un brote cada vez más grave de coronavirus en sus filas.

También fueron pospuestos los tres juegos de la serie entre los Yanquis de Nueva York y los Filis de Filadelfia esta semana, mientras el miedo a las infecciones cundía en el béisbol.

"Hay un temor real, una ansiedad real para mí y para todos mis compañeros", expresó el martes Ryan Braun, toletero de los Cerveceros de Milwaukee. "Pienso que hemos encontrado muy difícil concentrarnos en el béisbol durante el último par de días".

Tras el brote que infectó a la mitad de los integrantes de los Marlins, Braun dijo que los peloteros de las mayores evalúan constantemente si deben seguir jugando. El experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci advirtió que la temporada podría estar en jaque.

Pero las Grandes Ligas hicieron ajustes al calendario para el resto de la semana y resaltaron que, en más de 6.400 pruebas realizadas desde el viernes, no hubo nuevos casos positivos que involucraran al personal deportivo de ningún otro equipo, salvo los Marlins.

En comunicado difundido el martes, MLB dijo que quiere que los Marlins se enfoquen en la salud de sus peloteros y buscaría reanudar la actividad a inicio de la semana entrante. Asimismo, las Grandes Ligas pospusieron los tres juegos restantes de esta semana en la serie entre los Filis y los Yanquis.

Los Marlins siguen varados en Filadelfia, donde jugaron el fin de semana. Los juegos entre Filis y Yanquis, que debían disputarse hasta el jueves, fueron pospuestos para guardar "extrema precaución", dijo MLB. Ningún jugador de los Filis ha dado positivo.

El martes, Miami recibió notificación de que cuatro jugadores adicionales arrojaron positivo en las pruebas de diagnóstico, elevando a 15 su total, informó a The Associated Press una persona al tanto de la situación. La persona pidió no ser identificada debido a que los resultados de las pruebas no fueron divulgados públicamente.

Nueve peloteros del roster de 30 de los Marlins, dos jugadores del grupo rotativo y dos miembros del personal arrojaron positivo previamente.

Los Marlins tenían previsto jugar el miércoles y el jueves en Baltimore. En vez de ello, los Yanquis jugarán en esa ciudad durante dichos días.

Se pospusieron los tres juegos de Miami previstos para el fin de semana, recibiendo a Washington. Los jugadores de los Nacionales habían votado en contra de hacer el viaje, dijo su manager Dave Martínez.

"Todos decidimos que era probablemente inseguro ir allá", comentó el piloto boricua. "No tiene nada que ver con los Marlins de Miami, pero sí con la ciudad de Miami y el estado de Florida, y con esta pandemia. Ellos no se sintieron seguros".

Los Marlins se sometieron el martes a otra ronda de pruebas, luego de que su brote generó más dudas sobre si resultan sensatos los intentos por realizar la temporada de béisbol.

A primera hora del martes, Fauci, el máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos advirtió que el brote de los Marlins genera dudas sobre si MLB podrá realizar una temporada fuera de una burbuja, algo que la NFL también evitó para su campaña.

"Esto puede ponerlo en peligro", dijo el doctor Fauci en una entrevista televisiva. "No creo que necesiten parar, pero sólo necesitamos seguir de cerca lo que está pasando y lo que ocurra en los demás equipos día a día".

Fauci habló en el programa "Good Morning America" de la cadena ABC antes que trascendieran los resultados más recientes de las pruebas de los Marlins.

"Grandes Ligas -los jugadores, los dueños, los mánagers- han hecho un gran esfuerzo en ponerse de acuerdo y elaborar los protocolos con que confiamos puedan trabajar", señaló Fauci. "Es muy desafortunado lo ocurrido con Miami.

Los Yanquis iban a utilizar el mismo camerino del estadio de Filadelfia en que los Marlins estuvieron el último fin de semana.

"Desde luego, no queremos que ningún pelotero se exponga (al virus). No es algo positivo", dijo el comisionado Rob Manfred en una entrevista con MLB Network. "Pero no lo veo como una pesadilla... Creemos que podemos asegurar la salud de todos y seguir jugando".

En tanto, el mánager de los Medias Blancas de Chicago Rick Rentería pudo reintegrarse al equipo tras pasar 24 horas aislado, en una medida preventina por haber amanecido el lunes con "ligera tos y congestión nasal".

Rentería, de raíces mexicanas, se sometió a pruebas de coronavirus que arrojaron resultados negativos.

Los Marlins colocaron al infielder Garrett Cooper, al jardinero colombiano Harold Ramírez y al lanzador dominicano José Ureña en la lista de lesionados sin detallar el motivo. El equipo adquirió a Justin Shafer y Josh Smith, un par de lanzadores que Cincinnati había descartado, y lo más probable es que cubra las bajas con jugadores de reserva.