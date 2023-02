Golfista discapacitado jugará en EE. UU. con intención de ganar

Con mucho esfuerzo, disciplina y mentalidad competitiva digna de admirar, decidió convertir esta discapacidad en el motor para demostrar que cuando se tiene sueños y objetivos firmes los límites no existen.

Este empresario monteriano, de 38 años, apodado 'Mochamp', nació con una malformación congénita en su mano izquierda, la cual no ha sido obstáculo para que practique una hermosa pero difícil disciplina deportiva como lo es el golf.

VIAJÓ A ESTADOS UNIDOS

Gómez viajó a Estados Unidos la semana pasada para prepararse ya que la idea es ganar este torneo.

Pero antes de participar en el V Abierto de Golf Adaptado, Gómez estará en un torneo en Arizona llamado Conqueros Paragolf Championship que se efectuará en el mes de abril.

Su objetivo es llegar con tiempo a fin de practicar con un entrenador muy capacitado que lo lleve a ganar, Su espíritu competitivo es brutal.

Sobre su apodo ‘Mochamp’, Gómez afirma que “nace de mi capacidad de ganar”. Ese apodo se lo pusieron en el Club Jaraguay en Montería, donde juega regularmente y ha ganado muchos torneos jugando con jugadores de gran nivel.

En cuanto a su estilo de juego explica que el juego largo no es su fuerte, pero con el putt es muy bueno.

“Entendiendo que cuando me paro frente a una bola de golf no soy el pegador más largo, pero manteniéndola en el fairway, siempre seré imbatible. El juego corto es mi fortaleza y una vez en el green tengo la capacidad de embocar la bola desde todos los puntos, eso acaba mentalmente a tu competidor y a mí en el juego mental difícilmente me ganan”, asegura.