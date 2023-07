Glorias del fútbol colombiano fueron felices en Cartagena

“Nosotros siempre queremos estar ahí jugando, no importa la edad, el fútbol es nuestra pasión y nos gusta estar en la cancha, ahí se nos olvida todo y somos felices”. Así se refirió Óscar Córdoba, el exportero de la selección Colombia, uno de los integrantes del equipo de las Glorias del Fútbol Colombiano, que ayer se midió ante Glorias del Fútbol Bolivarense, en un encuentro realizado en el estadio Jaime Morón León.

Sobre el futuro de la selección Colombia, que ahora dirige Néstor Lorenzo, Córdoba agregó: "Lo que tenemos es talento en Colombia, si el profe pone en la cancha a los que están rindiendo más en la actualidad no tendremos problemas para lograr la clasificación al próximo mundial. Ýa no se vive del pasado, de poner a jugadores que un día brillaron y ahora no porque si es así tendrían que convocar al Pibe Valderrama. Si llama a los que son sale un equipazo", dijo el exportero de Boca Juniors, equipo con el que ganó la Copa Libertadores de América y Copa Intercontinental.

Dando ejemplo

Jorge Bermúdez, otro de los integrantes de las Glorias del Fútbol Colombiano, aseguró que una de las cosas más importantes que deja el fútbol es que te enseña a ser persona de bien.

“El fútbol te entrega cosas bonitas, pero lo importante no es la fama sino los valores, el sentido de la solidaridad, compañerismo, de ayudar al contrario. Nosotros, los de aquella época, nos queremos y admiramos mucho como persona. Todavía, después de muchos años afuera del fútbol competitivo, nos reunimos para recordar viejos tiempos. El fútbol es un deporte que nos ayuda a integrarnos y a dar buen ejemplo a la sociedad”.

Alex Anaya, de las Glorias del Fútbol Bolivarense, agregó que: “Siempre será un placer de jugar en representación de Cartagena y Bolívar, fueron muchos años defendiendo los colores de Real Cartagena, regresar ahora a un juego especial, que nos hace un reconocimiento, ver todo este ambiente bacano en las graderías me alegra muchísimo el corazón”.

En la cancha, los jugadores se entregaron al máximo para dar un buen espectáculo. No importaba el resultado para el público, pero sí para ellos, quienes fueron altamente competitivos y siempre viven con ese fuego en el corazón y deseos de triunfar en un partido de fútbol sin importar que sea un juego amistoso.