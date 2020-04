Gimnasios de Bolívar, en crisis por cierre de sus negocios

“Primero le enviamos una petición al Ministerio del Deporte y hasta el momento no hemos recibido respuesta. El jueves enviamos cartas a la Alcaldía y la Gobernación pidiéndoles una ayuda ya que estamos al borde de la quiebra”, dijo Alarcón.

Las cartas

El una parte del texto de las cartas al alcalde William Dau y al gobernador Vicente Blel dice lo siguiente: “Soy María Bernarda Alarcón Presidente Liga de fisicoculturismo de Bolívar - LIFIBOL, y propietaria del gimnasio atlas en el barrio Blas de Lezo, manzana 34 lote 1 de la 4a etapa.

Doliente de mi país, departamento y ciudad; por la crisis que atravesamos en estos momentos. Unidos a la causa hicimos un gremio de casi todos los gimnasios de barrios en Cartagena y algunos municipios de Bolívar.

Nuestro único fin es brindar el servicio a todas las comunidades que habitan alrededor de nuestros barrios quienes son usuarios permanentes y aportan el diario vivir tanto a nosotros como a los instructores y entrenadores personales que están vinculados en cada uno.

En días pasados enviamos un derecho de petición al Mindeportes, el cual no ha surtido efecto puesto que no ha habido respuesta. A través de mi persona queremos hacer llegar a usted nuestra voz solidaria y nos ayude. Ya que tenemos 1 mes exactamente que cerramos las puertas al publico y ya no tenemos ahorros para manutención de nuestras familias, ni para pagos de servicios, arriendos, mantenimiento y otros.

En la actualidad tengo un censo de 70 gimnasios todos colegas y amigos que dependemos únicamente de este trabajo. Sentimos que vamos a “quebrar” pues solo Dios nos puede salvar de esta situación y es en su tiempo y voluntad. Acogiéndonos a la Ley le solicitamos un auxilio económico para sostenernos por el tiempo del encierro”. (Lea aquí:Tres oros aporto Bolívar a Colombia en físico-culturismo).