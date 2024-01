Geraint Thomas anuncia que hará Giro de Italia y Tour esta temporada

“Tenía muchas ganas de volver al Giro después del segundo puesto del año pasado y tener otra oportunidad de ganar. También iré al Tour porque no me gustó perderlo la temporada pasada. Intentaré hacerlo en la mejor forma posible. Va a ser un gran desafío. Ya lo hice en 2017, pero me caí en ambas carreras, así que espero que sea un poco mejor este año, señaló Thomas.

En su decimoctavo año de profesional este doble objetivo ilusiona al veterano corredor, quien cuenta con 25 victorias en su palmarés.

“¡Es algo que me sacará de la cama por la mañana!”, resume Thomas.