Geisson Perea: “Nunca tuve intención de mostrar mis partes íntimas”

Para Perea el fútbol maneja muchas emociones. Sin embargo, sí dice que de ahora en adelante tratará de guardar prudencia. “Fue un movimiento inconsciente y no nos fijamos muchas veces con ese tipo de cosas”, añadió. Lea aquí: ¡Histórico!, Radamel Falcao alcanza una inmensa cifra con el Rayo Vallecano

“Nunca había estado en una situación de estas, y entonces cómo debo comportarme en el campo de juego cuando estoy jugando fútbol, trabajando para una institución prestigiosas. ¿Debo de estar pendiente a de las cámaras? ¿Pensando en que si voy a hacer algo de pronto me ven? Ahí ya no estaría disfrutando de lo que hago”, manifestó para Win.

“Ver la tristeza y la preocupación de mi padre, ver ese reflejo en mi madre, la preocupación en mis hermanos, hizo que alzara mi voz. Y mi esposa y mi hija... Voy a hablar siendo persona, lo que sucedió, me salgo del contexto de jugador. Somos personas. Tenemos la dicha de ser futbolistas y a Dios gracias por eso, pero somos personas”, declaró.

Finalmente, y para aclarar la situación, explicó que “nunca quise mostrar mis partes íntimas”. “Hablan que sanción, que soy irrespetuoso. Yo digo: si tienen argumentos, muéstrenlos. Me siento afectado, nunca voy a opinar si me critican desde lo deportivo, pero no que critiquen a la persona, mis valores”, avanzó.

Hay expectativa sobre una posible sanción de la Dimayor por esa conducta, pues durante el encuentro el árbitro no se percató de la situación