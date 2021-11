Geiny Pájaro está feliz, siente la satisfacción del deber cumplido, no hay nada que la llene más en el mundo que representar a su país con éxito.

En el reciente Mundial de Patinaje, que finalizó en Ibagué (Tolima), la cartagenera se cubrió de gloria al alcanzar tres medallas de oro y una de plata en esta cita orbital. Lea aquí: Patinaje de Bolívar se fortalece desde sus categorías menores

Es considerada la mejor patinadora del mundo en la categoría de damas mayores para ella fue importantísimo ratificarlo en su casa y en un mundial.

Los oros los ganó en 100 metros carriles, 200 metros meta contra meta y vuelta al circuito. La presea de plata fue en 500 metros.

“Llevo seis años en el alto rendimiento, cada año mi intención es superarme más y más, estos tres títulos son muy importantes, me llena de tranquilidad y satisfacción saber que el sacrificio que hemos hecho todos (mis papás, entrenadores, fisios y todos los que han estado en mi proceso) ha valido la pena. Este es el fruto del trabajo y esfuerzo”, aseguró Pájaro, quien con su velocidad, inteligencia y potencia para patinar sigue consolidándose en el deporte de las ruedas y los patines.

¿Cuál de los tres títulos fue más importante para usted y por qué?

- El de la vuelta al circuito, pues era más difícil, era una prueba en la que competía por primera vez a nivel internacional y pude hacerlo con éxito, en una pista resbalosa, mojada y con muchas dificultades. No era la favorita y saqué la casta.

La meta era tres oros o te quedó faltando uno más...

- Mi objetivo era volver a ganar los 200 y 100 metros que obtuve en el Mundial de 2019 en Barcelona y eso lo logré. La prueba de vuelta al circuito era para mi compañera, pero no tuvo un buen desempeño y entonces fui con todo por ese oro. Estoy súper contenta por estos tres oros, ya sumo 10 títulos mundiales y eso me hace feliz.

¿Ser considerada la mejor patinadora del mundo qué representa para usted?

- Trabajé para esto muchísimo tiempo, Dios me dio la oportunidad de demostrarlo, siempre he tenido claro una frase que pongo en práctica: “entrénate, prepárate que Dios te va a dar tu momento”. Y eso hice, entrené duro y esperé mi momento y se dieron las cosas en un mundial que recibí toda la confianza de mis entrenadores y compañeros de equipo.

¿Qué significa el entrenador Álvaro Ramos en la carrera de Geiny Pájaro?

- El profe Álvaro ha sido muy importante en mi carrera, no se conformó con ser mi entrenador en la parte física y técnica sino que me trabajó muchísimo la parte mental, generó en mí un carácter, ganas no solo de triunfar sino de mantenerme en la cima. Él ha sido vital en mi proceso, se ha especializado en la velocidad y está dando resultados no solo conmigo sino con otros patinadores.

¿Qué tanto apoyo ha sentido de sus padres desde que se metió en el patinaje?

- Se han portado 10 puntos, ellos fueron mis patrocinadores principales desde que entré al deporte, en donde primero fui atleta y después nadadora, hasta que llegué al patinaje y mis padres siguieron siendo mi gran apoyo, hicieron muchos esfuerzos para que yo triunfara y gracias a Dios he respondido y los he hecho felices.

¿Con qué sueña en el patinaje?

- He campeona mundial, panamericana, nacional, pero me gustaría ser campeona olímpica, algo que veo muy difícil, pues el patinaje lleva años peleando para ser considerado deporte olímpico y nada que se ha podido. Sin embargo, las esperanzas es lo último que se pierde.

¿Por qué Colombia dominó el mundial y lo ganó relativamente fácil?

- Es el momento de Colombia, lo estamos disfrutando. Antes fue Italia, Estados Unidos, pero desde hace muchos años somos nosotros, tenemos grandes patinadores y un gran entrenador como Elías Del Valle. Nosotros entrenamos con corazón y mucho sacrificio cada día del año. Por eso marcamos diferencia.

Garzón y Carballo, también figuraron

Bolívar también tuvo la representación de otros patinadores que ganaron títulos del mundo.

Luz Karime Garzón ganó tres oros (10 mil metros eliminación, 15 mil metros eliminación y maratón) y dos platas (10 mil metros puntos +eliminación y 10 mil metros puntos), en mayores damas.

Salomón Carballo, de Arjona, ganó dos oros (500 metros y 3 mil metros relevo) y una plata (200 metros), en juvenil varones.

“Llevo ya cuatro títulos del mundo en mi carrera, gracias a Dios, a mis padres que fueron mis primeros patinadores y siguen siendo mi mayor motivación y a mi entrenador Abel Paola”.

María Fernanda Timms, samaria, pero del registro de Bolívar, ganó un oro (500 metros) y dos plata ( mil metros velocidad y 3 mil metros relevo), en mayores damas.

El otro oro lo logró Andrés Jiménez en 3 mil metros relevos, varones mayores.

Manuel Saavedra, por su parte, obtuvo bronce en 15 mil metros eliminación.