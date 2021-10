Géiner Moreno no es una promesa, es una realidad. Sus logros a nivel nacional e internacional hacen que la familia del atletismo en Colombia se ilusione con él, de cara a competencias de alto nivel como Olímpicos y campeonatos mundiales.

La referente número uno del atletismo colombiano es Caterine Ibargüen, y Géiner con base en disciplina y talento quiere tomar esa bandera para ponerla en lo más alto, tal y como lo hizo la antioqueña.

El cartagenero ganó recientemente la medalla de oro en el Suramericano Sub-23, que tuvo lugar en Guayaquil (Ecuador), donde se encuentra actualmente concentrado con la Selección Colombia de Atletismo.

Esa presea se la dedicó a su mamá Didiana Chiquillo, quien ese mismo día de la carrera cumplía años. Fue su mejor regalo para ella. (Lea aquí: La medalla es para mi mamá: Géiener Moreno)

Antes del Suramericano, Géiner se había colgado preseas doradas representando a Bolívar en el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores en Ibagué, en el Nacional Sub-23 en Bogotá y en el Gran Prix de Guayaquil, esta vez con Colombia.

En 2019 fue medalla de oro en los Juegos Nacionales que se realizaron en Cartagena.

¿Cuáles son sus sueños en el atletismo?

-Ganar una medalla de oro en los Olímpicos y en un Mundial.

¿Qué objetivos se trazó para el Panamericano de Cali?

-Mi objetivo ahora en el Panamericano es hacer las cosas bien, si Dios lo permite pelear la medalla.

¿Cómo califica usted el año 2021?

-Ha sido un año de altas y bajas, pero gracias a Dios se están dando los objetivos, esperemos cerrar con broche de oro los Juegos Panamericanos.

¿Cómo le afectó la pandemia y qué estrategias usó para no perder el nivel?

-La pandemia me afectó ya que no tuve un escenario donde podía entrenar, pero sin embargo el Gym de Milena que queda en Escallón Villa me facilitó las barras y discos para poder entrenar en mi casa y de esa forma me mantuve entrenando casi todo el año.

¿Cuál fue su mejor marca y dónde la logró?

-En lo que ha transcurrido del año ya he hecho 2 veces mi mejor marca en la ciudad de Ibagué y en España. Fue de 16,41 metros.

¿Cuántos años tenía cuando comenzó en el atletismo?

-Empecé a los 13 años.

¿Por qué el salto triple?

-El salto triple cuando lo intente por primera vez me gusto, me gusta la forma de ejecutar los movimientos, aparte que cuando yo estaba pequeño siempre pasaba saltando.

¿Qué profesores ayudaron en su formación deportiva?

-Estoy agradecido con Yeisson Lozano Pérez porque por él conocí el atletismo. Él también era mi profesor de educación física y entrenador. Pero también me han ayudado entrenadores como Loisán Acosta y Luis Smoll ya que siempre están al tanto de mí y muchos de mis resultados son de ellos, trabajan con amor.