$!Galería: Como una maratón para aventureros se vivió la quinta etapa del Tour

🤍 🇸🇮 @TamauPogi is absolutely not afraid of cobbles. He is constantly riding at the front of the peloton since we reached the cobbles.



🤍 🇸🇮 @TamauPogi n'a pas peur des pavés ! Il est constamment dans les premières positions du peloton depuis le 1er secteur.#TDF2022 pic.twitter.com/sswxj6DBCk