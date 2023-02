Futbolista volvió con la mujer que lo denunció por violación y esperan un hijo

La vida de Mason Greenwood ha tenido en el ultimo tiempo unos altos y bajos un poco bruscos, hace pocos días fueron retirados los cargos por violación, asalto y control coercitivo a la misma mujer. La retirada de los cargos se debe a la falta de un testigo clave, como expresó The Sun.

“En el caso Greenwood tenemos un poco de todo, primero la falta de un testigo clave, y nuevas evidencias que se mostraron hacen que el caso se tenga que detener”, afirmó el encargado de suministrar la información en The Sun. Es un giro de escena positivo para los intereses del futbolista.

Horas después de que se conociera que el futbolista quedaba en libertad sin ningún cargo en su contra, el equipo femenino del Manchester United se pronunció en rechazo a la gran posibilidad de que el joven delantero volviera al teatro de los sueños a vestirse rojo. Le puede interesar: Del Real Cartagena a pelear podio con Mbappé entre los más veloces del mundo

“No creo que deba volver a vestir la camiseta del Manchester United. Es uno de los clubes más grandes del mundo. Tiene que declarar, dejarlo volver sería lo peor que podrían hacer. Supondría un retroceso para nuestro club en términos de lo que tratamos de hacer con nuestro equipo femenino y campañas como Her Game Too, que intenta animar a las mujeres a jugar y ver fútbol”, aseguró Natalie Burrel, fundadora del Manchester United Women’s Supporters’Club, en una entrevista para The Athletic. Vía: AS.