Futbolista no quería jugar en Junior, pero la plata lo convenció

Junior no anda bien en la liga actual en Colombia, pese a tener una gran nómina, la más costosa del fútbol nacional, el equipo que dirige Arturo Reyes no conoce la victoria, situación que preocupa a sus hinchas. Mientras el equipo toma los ajustes necesarios para funcionar bien dentro de la cancha, hace pocos días salió unas declaraciones de un jugador que pasó por el club costeño hace varios años. Se trata del peruano Alberto “Mudo” Rodríguez, quien dio unas declaraciones ‘picantes’ desde su país. Rodríguez, quien era defensor, afirmó que llegó a Junior, solo por dinero, no por hambre de gloria. Lea aquí: Atención: arquero es encontrado sin vida en su residencia

“Eso fue en el año 2018, ya habíamos clasificado al Mundial con Perú y me llaman directamente de Junior para decirme que querían contar conmigo, yo en ese momento no sabía que este club era un equipo grande en Colombia. Yo no quería ir la verdad, pero me insistían y yo dije, voy a pedirles un sueldo como para que me digan no y cuando le digo me dijeron que ya... hubiera pedido más (risas)”, declaró Rodríguez, quien tiene 38 años de edad. Lea aquí: El nuevo sueldo de Gio Urshela con Angelinos de Los Ángeles