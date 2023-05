Futbolista cobró más de 50 millones de dólares y jugó 3 partidos en 3 años

“Los últimos dos años han sido muy difíciles. He echado mucho de menos el fútbol y he trabajado mucho para poder estar en forma. No hay nada que no haya intentado”, dijo el central inglés, que representó a Inglaterra en 29 ocasiones. Le puede interesar: Amenazan a futbolista que hizo un autogol que eliminó al Junior

El Manchester United luego de renovar al jugador en 2019, le pagaba 133 mil dólares semanales. En total, los ‘Diablos Rojos’ le han pagado 51.2 millones de dólares al futbolista desde su llegada en 2011.