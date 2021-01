Yerry Mina no ocultó cómo lo afectó el bajón de nivel y las derrotas con la Selección. Aseguró que todo eso le sirvió para crecer más y volverse más fuerte.

“Cuando no se daban las cosas, sentía un vacío dentro de mí. Con la Selección nunca había perdido un partido como lo perdí (contra Uruguay). Fue duro para mí, porque cayó sobre mis hombros esa responsabilidad, porque no hice un buen trabajo, así que llovieron las críticas y eso me hizo más fuerte. Me dije, me sacaron de esa zona de confort y depende de mí si me quedo ahí o me tengo que parar. Y Carlo (Ancelotti) me ha ayudado mucho a mejorar. Antes sentía que tenía que demostrar, pero ahora juego como yo lo venía haciendo; soy yo mismo, peleo y cuando tengo que jugar, lo hago sin miedo”, dijo.

SOBRE JAMES