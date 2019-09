Wílmar Barrios, con todo en la Champions League

Lyon- Zenit por FOX SPORTS 2 (11:50 a.m. ); Napoli-Liverpool por FOX SPORTS ( 2:00 p.m.); FC Redbull Salzburg -Genk por FOX SPORTS 3 (2:00 p.m.)

Mañana: Olimpiacos vs Tottenham por ESPN (11:50 a.m.); Brujas-Galatasaray por FOX SPORTS (11:50 a.m.); Dynamo Zagreb - Atalanta por FOX SPORTS 3 ( 2:00 p.m.); PSG- Real Madrid por ESPN 2 ( 2:00 p.m.) Atlético de Madrid -Juventus por FOX SPORTS (2:00 p.m.).

Resto de partidos

Hoy: Inter-Slavia de Praga (11:55 a.m.), Chelsea -Valencia (2 p.m.), Red Bull Salzburg-KRC Gernk (2 p.m.); Ajax-Lille (2 p.m.); Bénfica-Lipzig (2 p.m.)y Dortmund-Barcelona (2 p.m.).

Mañana: Leverkusen-Lokomotiv (2 p.m.), Bayern Munich-Estrella la Roja (2 p.m.), Shakhtar-Manchester City /2 p.m.).