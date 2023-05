Video: Rafael Nadal reveló la fecha de su retiro del tenis

“Si sigo jugando en este momento, no creo que pueda estar el año que viene. No voy a Roland Garros, no jugaré estos meses, y mi intención es que el año que viene sea el último. Poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”, afirmó. Así quedaron los cuadrangulares semifinales de la Liga

El torneo de Roland Garros, que Nadal ha ganado 14 veces, se juega entre el 22 de mayo y el 11 de junio en París.