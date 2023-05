Video: Lionel Messi pidió perdón por su viaje a Arabia Saudita

Lionel Messi apareció vestido en traje y con un semblante serio para ofrecer disculpas por un viaje que se convirtió en un escándalo mundial.

Tras la ausencia de Messi, el PSG filtró a los medios que le impondría una sanción de dos semanas sin entrenar ni percibir sueldo, aunque el club nunca confirmó la medida de manera oficial.

Quien sí confirmó que existe una sanción fue el entrenador Christophe Galtier, quien respondió a las inquietudes de la prensa.

“Fui informado a principios de semana por mi dirección de la decisión tomada de suspender a Leo. Una vez que me informaron de la decisión, asumí la responsabilidad de no comentarla. No tuve que tomar la decisión. He sido informado y cumplo”, dijo.

Además, esta semana distintos diarios aseguran que a raíz de la molestia de las directivas con el gaucho, el PSG no renovará el contrato que finaliza en junio, por lo que Messi se iría al finalizar la temporada actual. Anuncian que Lionel Messi no seguirá en el PSG la próxima temporada

Sin embargo, el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en traspasos, reveló que el padre de Messi ya le había informado al club hace un mes sus intenciones de no renovar.

Toda esta situación provocó molestias en los aficionados del PSG, que esta misma semana fueron a protestar en una de las sedes del equipo y lanzaron insultos a Messi, a quien señalan como responsable del fracaso en Champions League. Video: “Messi, hijo de p*ta”, hinchas del PSG protestan contra el argentino

De concretarse su salida de París, Messi baraja su regreso a Barcelona, irse al fútbol estadounidense o aceptar una oferta de 400 millones en el fútbol de Arabia Saudita. ¿Tienen razón los hinchas del PSG al insultar a Messi? Estos son sus números