Video: Esto dicen los hinchas de Real Cartagena sobre su debut

La derrota en casa, en el debut en el Torneo Clausura, no gustó para nada entre los hinchas de Real Cartagena, que asistieron al Jaime Morón llenos de muchas expectativas y se fueron aburridos para sus casas debido al 2-1 que le propinó Barranquilla Fútbol Club.

Pablo Badel, otro de los hinchas heroicos, agregó: “Me fui aburrido con el resultado, pero Real mostró una buena reacción, gran actitud de sus jugadores cuando se vieron abajo en el resultado. Ojalá y mejore la defensa, no me gustó la pareja de centrales”.

Alfonso Pérez, otro aficionado, agregó: “Yo si no voy más al estadio hasta que este equipo no comience a ganar, la boleta está muy cara y el palo no está para cuchara”.