Video: Edwin Cardona encaró a periodista de tv por comentarios en su contra

¿Qué dijo Cardona?

-“Cuando yo estaba sonando para el América dijiste cosas que la verdad duelen. No ando mucho pendiente de los medios de comunicación. Trato mucho de desenfocarme, pero que hagan comentarios familiares duelen. Hablaste un poco de cómo venía, sin verme antes, y no sabías qué pasaba detrás de mí porque en Argentina pasaron muchas que me las voy a reservar”, comentó el mediocampista, que entre 2012 y 2014 jugó en Santa Fe, Junior y Atlético Nacional en el torneo local y después migró al fútbol mexicano.

El volante agregó que nada de lo que decía lo hacía con rabia porque no tiene algún resentimiento en contra del comunicador, pero que le recomendaba que algunas veces era bueno medir las palabras porque los deportistas tienen hijos, familiares y ese tipo de comentarios no solo los afectan a ellos; sino también a su entorno. Lionel Messi ya entrena en Miami: así fue su primer puesta a punto

“Yo no te conozco en persona, solo por tu trabajo, pero yo creo que lo que dijiste duele. En Racing no me equivoqué, no tuve problemas, de modo que no fue como lo manifestaron en su momento. Por eso estoy tranquilo”, manifestó.

Cardona remató su intervención diciendo que él aceptaba todas las críticas de los medios de comunicación cuando empezara a jugar y tal vez quedara en evidencia que no estaba en buen nivel para jugar en el América. “No es nada contra ti y (este tipo de comentarios) los tomo como un reto, como una nueva oportunidad para demostrar que están equivocados”, concluyó el futbolista.