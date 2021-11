Ubicación en la cancha: Siempre he jugado de extremo, puedo jugar por las dos bandas, siempre me he desempeñado ahí durante la gran parte de mi carrera y es donde lo he hecho mejor.

Experiencia en Argentina y aporte a la Selección: Creo que el paso por Argentina me ha servido para ganar mucha más experiencia, madurez en la toma de decisiones y creo que esa es una de las cosas que he mejorado bastante. Espero poder aportar todo lo que he aprendido y la experiencia que he ganado, estoy aquí para aportar al máximo y ayudar en lo que pueda a la Selección.

Qué le falta a Colombia para ganarle a Brasil: Creo que acá tenemos unas buenas armas para enfrentarnos a Brasil, vamos a entrenar todos estos días y nos estamos preparando para sacar los tres puntos, que es el objetivo que venimos a buscar. Estamos trabajando para eso y tratar de hacer las cosas bien. Entregar lo mejor de cada uno y finalizando la jugada de la mejor manera, tener efectividad, que es lo que hace ganar los partidos y esperando que sea la voluntad de Dios y sacar la victoria que es lo a lo que apuntamos.

Motivación para ganarle a un Brasil invicto: Claro, sabemos que Brasil es un buen equipo, sabemos de la capacidad que tienen, pero nosotros como selección estamos capacitados y, como dije ahorita, tenemos armas para hacerle pelea, hacerle frente y vamos a trabajarlo de la mejor forma posible para que sea así y sacar una victoria que necesitamos para seguir ahí en la tabla y pensando en el Mundial. Va a ser importante una victoria y vamos a salir con todo a buscarla.

Primeras horas en la Selección: Muy feliz, contento de poder representar a mi país y vivir toda esta experiencia que he tenido estos días. Muy agradecido con Dios por la oportunidad. Bastante bien con los compañeros que me han acogido de una gran forma y se nota que la Selección se mantiene bastante unida y eso es importante en cualquier equipo.

Charla con Rueda: Hablamos un par de cositas, me dice que disfrute el momento y siga trabajando que para eso me dio la oportunidad de estar acá y que me lo he ganado con todas las cosas que he estado haciendo y el esfuerzo que he tenido.

Sin proceso en menores: No tuve ningún proceso de selección, pero muy agradecido con Dios por poder representar a mi país, es un sueño que siempre tuve, uno de mis objetivos que me había planteado. Espero aprovechar al máximo esta oportunidad que tengo, aportar en todo lo que pueda, apoyar a la Selección en lo que me toque y estamos para sumar.

Los dos partidos ante Brasil y Paraguay: Van a ser unos partidos duros, complicados, pero estamos trabajando para contrarrestar las fortalezas de los rivales y aprovechar las virtudes de nosotros para sacarlos adelante. Creo que va a ser importante sumar en estos partidos que es lo que queremos y esperemos que se dé.